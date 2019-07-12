رويات مفجعة عن التحرش الجنسى بحكومة أفغانستان

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اهتزت أفغانستان إثر مزاعم بشأن حدوث تحرش جنسي على أعلى المستويات داخل الحكومة.

ففي منزل يقع على مقربة من جبال تحيط بالعاصمة كابول، التقيتُ موظفة سابقة في الجهاز الحكومي، طلبت عدم الإفصاح عن هويتها خشية حدوث رد فعل عنيف تجاه شخصها، لكنها تريد أن يسمع العالم قصتها.

وتقول السيدة إن رئيسها السابق، وهو وزير كبير في الحكومة، دأب على التحرش بها، وفي يوم من الأيام حاول الاعتداء عليها جسديا عندما ذهبت إلى مكتبه.

قالت: "طلب مني مباشرة تقديم خدمة جنسية، أخبرته أنني مؤهلة وذات خبرة في وظيفتي، ولم أكن أتوقع منك على الإطلاق أن تقول لي شيئًا كهذا، وقفت لمغادرة المكان، فأمسك بيدي وأخذني إلى غرفة خلفية ودفعني إلى داخلها وقال لي: سوف يستغرق الأمر بضع دقائق فقط، لا تقلقي، تعالي معي".

وأضافت: "دفعته من صدره وقلت له كفى، لا تجعلني أصرخ، كانت المرة الأخيرة التي رأيته فيها كنت غاضبة جدًا ومنزعجة".

وحول عما إذا كانت قدمت شكوى أم لا، أجابت: "لا قدمت استقالتي من الوظيفة لا أثق بالحكومة، إذا ذهبت إلى المحكمة أو إلى الشرطة، ستشاهد حجم الفساد، لا يوجد مكان آمن تذهب إليه لتقديم شكوى، وإذا تحدثت يلوم الجميع المرأة".

قالت الموظفة الحكومية السابقة إن امرأتين أخبرتاها بأن نفس الوزير اغتصبهما.

وأضافت: "إنه يفعل ذلك بوقاحة، دون أي خوف لأنه رجل مؤثر في الحكومة".

وفي مكتب بجوار حديقة صغيرة، قابلت امرأة أخرى كانت على استعداد لأن تحكي قصتها، كانت قد تقدمت بطلب للحصول على وظيفة حكومية، وحصلت عليها عندما طُلب منها مقابلة مساعد مقرب من الرئيس أشرف غني.

وقالت: "يظهر هذا الرجل في صور مع الرئيس، طلب مني الحضور إلى مكتبه الخاص، وقال لي تعالي واجلسي، سأوافق على مستنداتك، واقترب (الرجل) مني وقال: "هيا نشرب ونمارس الجنس".

وأضافت: "كان أمامي خياران، إما قبول العرض أو مغادرة المكتب، وإذا كنت قد قبلت، لم يكن الأمر سيتوقف عند هذا الحد، بل سيطلب العديد من الرجال ممارسة الجنس معي كان الأمر صادما للغاية.

وانهارت في البكاء، وقالت: "جعلتني هذه الأشياء أسهر ليلا، أصبحت غاضبة ومكتئبة".

وأضافت: "إذا ذهبت لتقديم شكوى إلى القاضي أو الشرطة أو المدعي العام أو أي من هؤلاء، فسوف يطلبون منك أيضًا ممارسة الجنس إن كانوا يفعلون ذلك، فمن الذي يمكن الذهاب إليه؟ يبدو الأمر كما لو أنه جزء من الثقافة الحالية، كل رجل حولك يريد ممارسة الجنس معك".


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