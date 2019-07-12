  • الجمعة 12 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:34 م
بحث متقدم
الشيخ خالد الجندي

"الجندى": الحور العين سبب انضمام الشباب للجماعات الإرهابية

سارة نتنياهو وزوجها

عضو بالكنيست يكشف مفاجأة عن زوجة نتنياهو

الإعلامي تامر أمين

قرار جديد للنواب .. و تامر أمين: "إحنا الحضن الكبير"

القوات المسلحة

القوات المسلحة تنفي الادعاءات الكاذبة عن امتلاكها لشركة “دابسي”

البرلمان

فضائح جنسية تضرب البرلمان البريطاني

شرطة الكويت

مشاجرة بالعصي بين مصريين بالكويت تنتهي بالقبض عليهم

ارشيف

رويات مفجعة عن التحرش الجنسى بحكومة أفغانستان

جزائر

جزائرى يدهس عائلة كاملة عقب فوز المنتخب

المستشارة تهاني الجبالي

"الجبالي" عن قانون الإيجار القديم: "مبنجيش علي حد"

ارشيف

وفاة عميد شرطة أثناء مباراة تأمين مباراة الجزائر وكوت ديفوار

ألقت بنفسها في "المسيسيبي".. هذا ما فعله مبتعث سعودي

الصفحة الأخيرة

تكريم مبتعث سعودي
تكريم مبتعث سعودي

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

هذا ما تجهزه "واتساب" في الخفاء

#

فيديوهات..هذا ما حدث في مسيرة المثليين

#

كيف تصبح مليونيرًا.. تجربة أمريكية تعرف عليها

#

هذا ما فعله أمير قطر ولن ينساه له الملك سلمان

نيمار

متهمة

برازيل

ألقت سيدة بنفسها في نهر المسيسيبي، وقام مبتعث وصديق بإنقاذها، فما كان من شرطة مدينة سانت بول بولاية مينيسوتا الأمريكية إلا أن قامت بتكريمه.

وقال المبتعث إنه كان يجلس مع عدد من زملائه بينهم أمريكيان ليلاً في مكان مطلّ على نهر المسيسيبي، وسمعوا صوت امرأة تصرخ من داخل النهر وتطلب المساعدة، موضحًا أن طريق النزول للنهر كان صعباً ووعراً.

‏ولفت المطيري إلى أنه نزل مع أحد الأمريكيين إلى الماء، وتمكنا من الوصول إلى المرأة وسحبها إلى اليابسة، وكانت رجلها مصابة ولا تستطيع المشي، وبعدما أخرجاها جاءت الشرطة وقدمت لها المساعدة، مبينا أن الشرطة أخذت أرقامهما وعناوينهما، وبعد أيام وجد رسالة على بريده، تفيد أن رئيس قسم الشرطة في المدينة يريد مقابلتهما، ولما ذهبا إلى الشرطة في الموعد المحدد، جرى تكريمهما بدرع وقلادة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» إيران تقصف مواقع بكردستان
» اختفاء جزيرة أسفل بحر العرب
» مطبات طائرة كندية تصيب العشرات بجروح طفيفة
» السفارة المصرية بواشنطن تنظم احتفالية لـ23 يوليو
» شرطة برازيل تحقق مع متهمة نيمار بالاغتصاب
» تفاصيل رسوب 300 مهندس مدني في اختبارات التوظيف
» زوجة فنان شهير تقبله على الهواء.. شاهد رد فعله
» امرأة تخرج من القبر حية عقب دفنها فى الشرقية
» خطة الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج
» القوات العراقية تعتقل "أم المجاهدين" في تنظيم "داعش"
» اعتصام العاملين بمطار بيروت

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة