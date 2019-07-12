فضائح جنسية تضرب البرلمان البريطاني

12 يوليه 2019 - 11:59 ص

تعرض موظفون وموظفات للتحرش الجنسي والتنمر وسط حالة من الصمت خوف من الانتقام، بحسب تقرير حكومي.

وكان تقرير حكومي بريطاني قد فجّر فضيحة من العيار الثقيل، حول تعرض العديد من الموظفات لعمليات تحرش جنسي.

وبحسب التقرير فإن مساعدي ومساعدات النواب والعاملات في السياسة بشكل عام يتعرضن لألفاظ خادشة للحياء وحركات مشبوهة تصل إلى اللمس.

كما حذر التقرير من الظاهرة: "رغم تطبيق قواعد السلوك البرلماني الجديدة ، إلا أن هناك ممارسة للتحرش أو التنمر أو كلاهما من قبل بعض أعضاء البرلمان لموظفين".