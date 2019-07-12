قرار جديد للنواب .. و تامر أمين: "إحنا الحضن الكبير"

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النهار

تامر أمين

الجنسية المصرية


أعرب الإعلامي تامر أمين عن سعادته لإقرار مجلس النواب للقانون الجديد الذي يمنح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها.

وأضاف "أمين "، من خلال برنامج "آخر النهار " المذاع على فضائية "النهار"، أن قبرص واليونان يمنحان الجنسية الخاصة بهما لأي شخص يقوم بشراء منزل على أراضيهما ولكن بقيمة معينة، مشيرا إلي أن جميع الدول تفعل ذلك بحثا عن الاستثمارات والأموال.

وأوضح "أمين "، أن السوريين وجميع أشقائنا العرب يستحقون هذه المعاملة ولكن بشرط أن يكون ذلك تحت عين الأجهزة الأمنية، معقبا بقوله للمصريين : " افرحوا بهذا القانون، إحنا الحضن الكبير لأشقائنا العرب".

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