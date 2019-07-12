» السفارة المصرية بواشنطن تنظم احتفالية لـ23 يوليو

12 يوليه 2019 - 12:43 م

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في الاحتفالية التي نظمتها سفارة جمهورية مصر العربية في واشنطن للاحتفال بثورة 23 يوليو، وذلك خلال زيارة الوزيرة الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

وحضر الاحتفالية السفير ياسر رضا سفير مصر في واشنطن، وبعض ممثلي المؤسسات المالية الدولية التي تعمل في العاصمة الأمريكية من بينهم الدكتور محمود محيي الدين نائب رئيس البنك الدولي، بالإضافة الي عدد من أبناء الجالية المصرية، وحوالي 1000 مشارك مصري أمريكي، وبعض ممثلي وسائل الإعلام الدولية.

وخلال الاحتفالية ألقت الدكتورة رانيا المشاط كلمة استهلتها بالتأكيد على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى آوجه التعاون المتعددة بين الجانبين، ولافتة إلى الزيارة التي قامت بها السيدة ميلينيا ترامب قرينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمصر، والتي حرصت خلالها على التقاط الصور التذكارية أمام الأهرامات.

وخلال كلمتها هنأت الوزيرة الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية بعيد ثورة 23 يوليو، كما هنأت الشعب الأمريكي بيوم الاستقلال.

وأشارت الوزيرة إلى زيارتها أمس لمعرض ملكات مصر الذى تنظمه مؤسسة ناشيونال جيوجرافيك بالتعاون مع المتحف المصري بتورينو بإيطاليا، ومتحف مونتريال للآثار بكندا، والسفارة المصرية في واشنطن، لافتة إلى أن هذا المعرض يساهم فى الترويج للسياحة والثقافة المصرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إلقاء الضوء على حياة سبعة من ملكات الدولة الحديثة بداية من عصر الملكة نفرتارى وحتى الملكة كليوباترا.

وتحدثت الوزيرة عن محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري الذي أطلقته وزارة السياحة المصرية في نوفمبر الماضي، حيث ركزت خلال كلمتها علي استعراض محور الترويج والتنشيط بهذا البرنامج، إلى جانب المحاور الرئيسية الثلاث للحملة الترويجية لمصر بالخارج People 2 People ، Branding By Destination ،GEM 2020 .

وأكدت علي أهمية عودة التركيز علي الأسواق السياحية الهامة المصدرة للسياحة الي مصر والتي من بينها السوق الأمريكي، مشيرة إلى سعي وزارة السياحة الي زيادة الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق، خاصة وأن السائح الأمريكي يعد من أعلي شرائح السائحين إنفاقا، ولافتة الي أن السوق الأمريكي جاء في المرتبة العاشرة ضمن أكثر الأسواق السياحة المصدرة للسائحين الي مصر خلال عام 2018؛ حيث حقق نسبة زيادة بلغت 27% مقارنة بعام 2017.

وأوضحت الوزيرة أن رحلات الطيران المباشرة بين العاصمة الامريكية واشنطن والعاصمة المصرية القاهرة ستساهم في زيادة الحركة السياحية بين أمريكا ومصر.

وأشارت الوزيرة إلى حصول مصر على جائزة "الريادة الدولية في السياحة" هذا العام والتى قدمها المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC تقديرا لجهود مصر في تعزيز قطاع السياحة ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات، وخاصة لما تقوم به الحكومة المصرية من مجهودات كبيرة لتعزيز الاستدامة في تطوير البنية التحتية للقطاع الأمني، مؤكدة على أن ذلك انعكس بشكل إيجابي في قيام الكثير من الدول الأوروبية مؤخراً بتعديلات حظر السفر الي طابا وشرم الشيخ، إلى جانب أنه تم تسيير خطوط طيران جديدة من أسواق غير تقليدية.

وخلال الاحتفالية قامت الدكتورة رانيا المشاط بإهداء السفير ياسر رضا درع شكر وتقدير لمجهوداته الكبيرة ولكل ما يقوم به لدعم مصر والسياحة المصرية في العاصمة الامريكية واشنطن، لافته الي أنه كان المحرك وراء إقامة معرض "ملكات مصر" الذي تنظمه مؤسسة ناشيونال جيوجرافيك.

كما قامت الوزيرة خلال الاحتفالية بعرض الفيديو الترويجي الذي أعدته شركة Beautiful Destination عن مصر.