» اختفاء جزيرة أسفل بحر العرب

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اختفت جزيرة زلزلة كوه قبالة سواحل باكستان في بحر العرب.

وظهرت جزيرة زلزلة، المعروفة أيضًا باسم "جبل الزلزال"، في عام 2013 أثناء زلزال قوي بلغت شدته 7.7 درجة أدى إلى مقتل أكثر من 800 شخص وتدمير ما يصل إلى 21 ألف منزل، وعندما تراجعت الهزات، اكتشف شعب باكستان جزيرة جديدة، تكونت أساسا من الصخور والطين والرمال، في البداية، أفادت التقارير أن زلزلة كوه ارتفعت حوالي 20 متراً فوق مستوى سطح البحر وكان طولها 150 متراً وعرضها أكثر من 180 متراً، بحسب "سيانس أليرت".

وبسبب تركيبتها الناعمة من الطين والصخور، فإن وجود الجزيرة لم يدم طويلا، وبحلول نهاية عام 2016، أفاد السكان المحليون أن التكوينات الطينية قد اختفت عن الأنظار عند ارتفاع المد، وأظهرت صورة فضائية سابقة تابعة لناسا بوضوح آثار الجزيرة، مختبئة أسفل سطح الماء بقليل، ومقارنة بالصورة التي تم التقاطها في 27 أبريل من هذا العام، فإن "جبل الزلزال" مغطى بالبحر بشكل كامل. كل ما تبقى منه، فقط علامات ضعيفة تحت الماء.

يذكر أن الجزيرة، تكونت نتيجة تدافع غاز الميثان، وهذا يؤكد أنها وقتية، كما شهدت أيضًا المنطقة، اختفاء عدة جزر أخرى، ظهرت عقب تحركات وهزات أرضية، مثلما الأمر، في جزيرة بيل غايب التي اختفت مرتين في 2004، و2020، كما شهدت ذات المنطقة ظهور عدة جزر ثم اختفائها في المحيط، في السنوات 1945، 1999 و2001.


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