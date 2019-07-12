"الجندى": الحور العين سبب انضمام الشباب للجماعات الإرهابية

12 يوليه 2019 - 01:12 م

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الجماعات الإرهابية تعتمد على جذب الشباب إلى صفوفها عمن خلال طريقة واحدة.



وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن إغراء الشباب بالحور العين هو السبب فى انجذابهم لمثل هذه الجماعات.



وتابع: "دي المصيبة اللي وقعت فيها الجماعات الإرهابية والمتعصبة، لما أغروا الشباب إن فيه حور عين، وهتلاقيهم بيرقصولك ويزغرطولك". وأوضح أنه لا يوجد حور عين بالمعنى الجنسي الذي نعرفه في الدنيا، مؤكدًا أن ما يوجد فى الجنة لا يقترب إلى ما يتواجد بالحياة الدنيا.

