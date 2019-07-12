» إيران تقصف مواقع بكردستان

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أعلن الحرس الثوري الإيراني قصف مواقع يقول إنها تابعة لـ"جماعات إرهابية" على الحدود مع إقليم كردستان بالصواريخ والمدفعية.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان نقلته وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الجمعة: "قصفنا مراكز التنظيمات الإرهابية المتواجدة على حدود إقليم كردستان العراق بالصواريخ والمدفعية".

وأضاف البيان: "تم قتل جرح عدد كبير من الإرهابيين في هذه العملية التي جاءت ردًا على استشهاد 3 من عناصر الحرس الثوري قبل أيام في مدينة بيرانشهر قرب الحدود العراقية".

وأوضح البيان أن "العملية الصاروخية والمدفعية للحرس الثوري الإيراني طالت مناطق داخل إقليم كردستان العراق، وجاءت بعد عدة تحذيرات إيرانية لسلطات إقليم كردستان بضرورة منع نشاط التنظيمات الإرهابية ضد الجمهورية الإسلامية".

وكانت العلاقات العامة للقوة البرية للحرس الثوري، كشفت في بيان أمس الخميس، تفاصيل عن تفكيك خلية إرهابية في منطقة جوانرود بمحافظة كرمانشاه غربي إيران ومقتل خمسة إرهابيين خلال هذه العملية. وكشفت إدارة العلاقات العامة بالمقر في بيان تابعته "فارس" تفاصيل عن اشتباك كوادر مقر "النجف الاشرف" مع مجموعة ارهابية مرتبطة في المنطقة العامة في جوانرود بمحافظة كرمانشاه والتي قادت إلى القضاء على المجموعة الإرهابية.

وجاء في البيان أن مجموعة ارهابية مرتبطة بالاستكبار العالمي حاولت التسلل إلى البلاد عبر الحدود الغربية، بغية تنفيذ أعمال إرهابية تخريبية قبل أن تقع في كمين للمقاتلين الغيارى لمقر "النجف الأشرف" في المنطقة العامة لجوانرود ويتم القضاء عليها بشكل كامل.


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