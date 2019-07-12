عضو بالكنيست يكشف مفاجأة عن زوجة نتنياهو

12 يوليه 2019 - 01:15 م

أعلنت إيلي أفيدار، البرلمانية الإسرائيلية مفاجأة عن سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء، مشيرة إلى أنها قوة أكبر من زوجها.

ونقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، صباح اليوم الجمعة، على لسان عضو الكنيست الإسرائيلي، إيلي أفيدار، عن حزب "يسرائيل بيتنو/إسرائيل بيتنا"، بزعامة أفيجدور ليبرمان، أن لدى سارة نتنياهو قوة أكبر من رؤساء الوزراء الإسرائيليين الذين حكموا البلاد خلال العشر سنوات الماضية.

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري بأن نتنياهو يخشى من حركة حماس في قطاع غزة، في مقابل أن الحركة الفلسطينية نفسها لم تخش من الجيش الإسرائيلي، ولا من تصريحات رئيس الوزراء خلال المناورات التي يجريها الجيش الفترة الماضية.

وأشار عضو الكنيست الإسرائيلي، إيلي أفيدار، إلى أن رئيس الوزراء يعتمد على أصوات المهاجرين القادمين إلى البلاد من الاتحاد السوفييتي السابق.

سبق وأن وجهت اتهامات لزوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية، سارة نتنياهو، والمسئول السابق في البيت الرسمي لرئيس الحكومة، عزرا سايدوف، في العام الماضي، 2018، بالفساد المالي وخيانة الأمانة، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "ملف السكن".

وتحتوي قضية (ملف السكن) على فضائح فساد تحوم حول نتنياهو الزوجة وسايدوف، أهمها ما يسمى (فضيحة الوجبات)، التي تشير إلى أنهما ضخما حجم نفقات الوجبات، وكانا يجلبان وجبات من المطاعم، في الوقت الذي كانت هناك طاهية في البيت الرسمي لرئيس الحكومة، وعملا على إخفاء وجود هذه الطاهية، ما كلف خزينة الدولة الإسرائيلية 393 ألف شيكل (أكثر من 100 ألف دولار أمريكي)".