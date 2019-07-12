» بشرى سارة لجماهير تونس قبل مواجهة السنغال

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خصصت الحكومة التونسية ثلاث طائرات لنقل مشجعي منتخب كرة القدم إلى مصر، لمتابعة مباراته المقررة الأحد ضد السنغال، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيانه "إثر فوز المنتخب الوطني وترشحه للمربع الذهبي، اتصل يوسف الشاهد رئيس الحكومة بالدكتور وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم لتهنئته نيابة عن جميع مكونات الوفد بهذا الترشح، وليعلمه بتخصيص ثلاث طائرات لنقل الجماهير التونسية إلى مصر ومؤازرة المنتخب في لقائه القادم ضد منتخب السنغال" الذي يقام على ملعب "30 يونيو" في القاهرة.

وفك المنتخب التونسي المتوج بطلاً على أرضه عام 2004، عقدة الفشل في بلوغ الدور نصف النهائي للبطولة وتأهل إليه للمرة الأولى منذ 15 عاما، بفوزه على مدغشقر 3-0 أمس، منهيًا مغامرة منافس متواضع شكل مفاجأة البطولة التي خاض غمارها للمرة الأولى في تاريخه.


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