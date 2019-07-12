» إصابة فنان شهير بمرض خطير

12 يوليه 2019 - 02:28 م

تعرض عبد الله بوعابد، الفنان الإماراتي الشهير، للإصابة بجلطة دماغية، وتم نقله إلى مستشفى برأس الخيمة.

ونشر بو عابد عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الجمعة، تغريدة، أوضح من خلالها إصابته بجلطة دماغية، ودخوله المستشفى.

وقال الفنان الإماراتي في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي، إنه تعرض لجلطة بسيطة، وإنه أصبح حال أفضل الآن.

وشارك عدد من فناني الإمارات والخليج، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو الذي بثه الفنان عبد الله، داعين له بالشفاء العاجل.

ومن بين هؤلاء الفنانيين، الممثل، يوسف الكعبي، الذي كتب على صفحته على "تويتر":

دعواتك لأخونا الفنان عبدالله بوعابد..الذي يرقد حاليا بمستشفى خليفة برأس الخيمة، إثر جلطة دماغية، الله يقومه بالسلامة.

وأوضح الإعلامي الإماراتي، سهيل العبدول، أن الفنان عبد الله، أصبح بصحة أفضل، وذلك خلال زيارته في المستشفى، حيث ظهر في مقطع فيديو وهو برفقة الفنان الإماراتي، بعد تحسن صحته.

وقال العبدول:

إن صحة الفنان عبد الله بخير، وإنه سيغادر المستشفى قريبًا وسيتوجه إلى أوكرانيا للمشاركة هناك بفيلم.











أخونا الفنان عبدالله بوعابد يحتاج دعاءكم ويرقد في مستشفى خليفة في رأس الخيمة إثر جلطة دماغية والله يقومه بالسلامة يا رب العرش العظيم pic.twitter.com/bIn29L74Gv — ?? A?H?M?A?D? (@AAmansoory) 12 يوليو 2019

دعواتك لأخونا الفنان عبدالله بوعابد..الذي يرقد حاليا بمستشفي خليفة برأس الخيمة ، أثر جلطه دماغية، الله يقومه بالسلامه.#عبدالله_بوعابد pic.twitter.com/wG8lOjvsIL — يوسف الكعبي (@almesmar_uae) 12 يوليو 2019