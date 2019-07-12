"جين" يطالب واشنطن بتخفيف عقوبات كوريا الشمالية

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طالب الرئيس الصيني، شين جين بينج، اليوم الجمعة، نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على كوريا الشمالية.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن الرئيس الصيني والأمريكي تطرقا وتحدثا بشأن قضية كوريا الشمالية، وخلالها طالب بينغ بتخفيف العقوبات عن بيونغ يانغ.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية: "الرئيس الصيني أطلع ترامب على موقف الصين من كوريا الشمالية حين اجتمعا على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا".

وتابعت، قائلة: "خلال الاجتماع مع الرئيس ترامب في أوساكا أطلعه الرئيس شي على موقف الصين المبدئي من قضية شبه الجزيرة الكورية، ودعا الجانب الأمريكي إلى إظهار المرونة والوصول إلى حل وسط مع كوريا بما في ذلك تخفيف العقوبات في الوقت المناسب".


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