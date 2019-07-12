سقوط فتاة من الطابق الرابع خوفًا من تعرضها للاغتصاب بالمقطم

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سقوط فتاة من الدور الرابع
سقوط فتاة من الدور الرابع

متابعات - أمينة عبد العال

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تداول سكان منطقة المقطم فيديو لفتاة ملقاة على الأرض، والدماء تسيل من جسدها، والتف حولها المواطنون لمعرفة سبب سقوطها من الطابق الرابع بتلك العمارة.

تفاصيل الواقعة وكما يرويها أحد الأشخاص عبر بثه فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، زعم أنه لفتاة ألقت بنفسها من الطابق الرابع هربًا من واقعة اغتصاب دبرت لها من خلال عصابة لم تعلم عنهم شيئًا.

وكتب صاحب الصفحة التي نشرت الفيديو: "النهاردة في المقطم الساعة 5 بنت في سن العشرينات رمت نفسها من الدور الرابع، اتضح أن واحدة صاحبتها استدرجتها راحت للمكان ملاقيتش صاحبتها لاقت واحدة تانية تبعها بتقولها تعالي معايا صاحبتك عندي ف راحت معاها".

وأضاف: "أول ماطلعت ودخلت هددوها بسكينة واخدوا فلوسها وبطاقتها وذهبها والموبايل بتاعها ونزلوا فيها ضرب وكتفوها واتصلت بجوزها قالتله تعالي جيبالك واحدة وهات صحابك وكل دا باعتراف الست البوليس جيه اخد الست وجوزها والناس هربوا".

وتابع: "السكان راجعت الكاميرات اللي في الشارع، لاقو عربية داخلة الشارع ووقفت قدام العماره نزل منها 5 رجالة ومعاهم لفات كباب وازايز وطلعوا فوق البنت لما لاقت انهم هيغتصبوها ياقلبي حاولت تقف ع السرير وقامت رمت نفسها بدل ما يعملوا عليها الحفلة دي شوية الاوساخ اللي الحيوانات احسن منهم شوفتوا احنا وصلنا لايه؟".

واختتمت كلامها: "شوفتوا الناس بقيت عاملة أزاي؟ شوفتوا الخطر اللي أحنا فيه؟ الست الواقفه معاها وماسكة بنت ف ايدها هي اللي عملت فيها كده".

وقال أحد شهود العيان إن الفتاة قفزت من الطابق الخامس هربا من سيدة وزوجها يقيمان في شقة مؤجرة، وأضاف الشاهد أن تلك الفتاة غريبة عن المنطقة، وأن رجال الأمن ألقوا القبض على السيدة التي كانت برفقتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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