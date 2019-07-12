  • الجمعة 12 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر04:45 م
بحث متقدم
الأرصاد

«الأرصاد»: تحسن ملحوظ في درجات الحرارة غدًا

مسنة يمنية

مسنة يمينة تحرق ملابسها بسبب "الحوثي"

الخرطوم

وفد سعودي بالخرطوم.. تعرف على السبب

سقوط فتاة من الدور الرابع

سقوط فتاة من الطابق الرابع خوفًا من تعرضها للاغتصاب بالمقطم

إلغاء وقفة طلاب ثانوية عامة أمام «التربية والتعليم»

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

فرنسا

حملة اعتقالات موسعة بباريس عقب فوز الجزائر

جنسيات كويتية

جنسيات كويتية مقابل هذا الشيء

الشيخ خالد الجندي

"الجندى": الحور العين سبب انضمام الشباب للجماعات الإرهابية

القوات المسلحة

القوات المسلحة تنفي الادعاءات الكاذبة عن امتلاكها لشركة “دابسي”

ابن سلمان وخاشقجي

أول تعليق ملكي بعد مقابلة "بن سلمان" المثيرة للجدل

تعرف على الفوائد السحرية لـ"زيت السمسم" لعلاج الشيخوخة

الصفحة الأخيرة

زيت السمسم
زيت السمسم

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

رسالة الملك سلمان لـ"ترامب".. تعرف عليها

#

تعرف على سعر الدولار اليوم

#

تعرف على قصة أول ياباني يؤدي فريضة الحج

#

أول تعليق لـ على ربيع على تصريحات طليقته

الشيخوخة

الجراثيم

السمسم

الهالات السوداء

يعتبر زيت السمسم من الزيوت المهمة جدًا والتي تدخل في إنتاج العديد من مستحضرات التجميل التي نستخدمها يوميًا، كمرطبات البشرة وزيوت الاستحمام ومنتجات المكياج لفوائده في ترطيب وتغذية البشرة وفقًا لما جاء في موقع "بولدسكاي".

حيث تعمل الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات في زيت السمسم مثل السحر لتحسين صحة البشرة وتجديد شبابها، علاوة على ذلك، يحتوي على فيتامين E الذي يحافظ على بشرة صحية ومشرقة .

وفيما يلي مجموعة من الفوائد التي يقدمها زيت السمسم للبشرة.

1- محاربة حب الشباب: حيث يحمي البشرة من البكتيريا والجراثيم والالتهابات ويُعدّ من الزّيوت الملطّفة للبشرة.

2- تقليل ظهور الهالات السوداء.

3- تجديد البشرة ومنع ظهور شيخوخة الجلد: يحتوي زيت السّمسم على السّيسامول ومضادّات أكسدة من شأنها تقليل ظهور علامات تقدّم السّن وتجديد الخلايا التّالفة.

4- يكسب البشرة لمعاناً وترطيباً مضاعفاً ومغذّياً إذا ما تمّ وضعه قبل النّوم ويعطي البشرة ملمساً مخمليّا .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» نقيب الإعلاميين ناعيًا يوسف رزق الله: موسوعة ماسبيرو السينمائية
» وفاة نجل نجيب سرور بعد معاناة مع المرض
» "كهربا" يطير إلى تركيا
» وزير الأوقاف بخطبة الجمعة: تنظيم النسل لا يتعارض مع الدين
» إصابة فنان شهير بمرض خطير
» ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة
» "فيس بوك" يتغنى بشابين سعوديين بسبب هذا الموقف
» الموت يفجع الفنانة داليا مصطفى
» بشرى سارة لجماهير تونس قبل مواجهة السنغال
» إيران تقصف مواقع بكردستان
» اختفاء جزيرة أسفل بحر العرب

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • مغرب

    07:06 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة