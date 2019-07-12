تعرف على الفوائد السحرية لـ"زيت السمسم" لعلاج الشيخوخة

12 يوليه 2019 - 03:46 م

يعتبر زيت السمسم من الزيوت المهمة جدًا والتي تدخل في إنتاج العديد من مستحضرات التجميل التي نستخدمها يوميًا، كمرطبات البشرة وزيوت الاستحمام ومنتجات المكياج لفوائده في ترطيب وتغذية البشرة وفقًا لما جاء في موقع "بولدسكاي".

حيث تعمل الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات في زيت السمسم مثل السحر لتحسين صحة البشرة وتجديد شبابها، علاوة على ذلك، يحتوي على فيتامين E الذي يحافظ على بشرة صحية ومشرقة .

وفيما يلي مجموعة من الفوائد التي يقدمها زيت السمسم للبشرة.

1- محاربة حب الشباب: حيث يحمي البشرة من البكتيريا والجراثيم والالتهابات ويُعدّ من الزّيوت الملطّفة للبشرة.

2- تقليل ظهور الهالات السوداء.

3- تجديد البشرة ومنع ظهور شيخوخة الجلد: يحتوي زيت السّمسم على السّيسامول ومضادّات أكسدة من شأنها تقليل ظهور علامات تقدّم السّن وتجديد الخلايا التّالفة.

4- يكسب البشرة لمعاناً وترطيباً مضاعفاً ومغذّياً إذا ما تمّ وضعه قبل النّوم ويعطي البشرة ملمساً مخمليّا .