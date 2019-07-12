» نقيب الإعلاميين ناعيًا يوسف رزق الله: موسوعة ماسبيرو السينمائية

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حسن علام- متابعات

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الدكتور طارق سعدة

الإعلامي يوسف شريف

نعى الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين  و مجلس النقابة الإعلامى الكبير يوسف شريف رزق الله الذى وافته المنيه صباح اليوم ، قائلاً :" فقدنا رائداً من رواد العمل الإعلامى اثرى المهنة في العديد من التخصصات الإعلامية كرئيس تحرير نشرات و معد و مقدم برامج ثم رئيساً لقناة النيل الدولية".
 
وأضاف سعده فى بيان له:" أعد الراحل برنامجى نادى السينما و اوسكار اللذين نالا شعبيه كبيرة لدى المشاهد المصرى ،  ثم قدم برنامج نجوم و أفلام و تليسينما و سينما في سينما و برنامج ستار الذى استضاف فيه كبار نجوم السينما الامريكية ، و اصبح بما قدم من اعمال موسوعة ماسبيرو السينمائية"،داعياً المولى ان يرحمه و يُلهم اهله الصبر و السلوان .


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