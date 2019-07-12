نائبة: لابد من استراتيجية واضحة لمواجهة الزيادة السكانية

12 يوليه 2019 - 04:35 م

أكدت النائبة هالة أبو السعد، أهمية أن يكون هناك استراتيجية واضحة لمجابهة الزيادة السكانية ، مشيرا إلى أن تلك الزيادة السكانية تؤثرعلى التنمية التى تشهدها مصر وبالتالى لابد من مواجهة شاملة لها.





وقالت النائبة، فى تصريح، بمناسبة اليوم العالمى للسكان، إن الزيادة السكانية قنبلة موقوتة وبالتالى لابد من استراتيجية واضحة لدى الجميع تعمل عليها جميع الجهات سواء التعليم والإعلام والثقافة والجهات الدينية سواء المساجد أو الكنائس وكذلك المجتمع المدنى والأفراد حتى التشريع فلابد من وجود تشريع يواجه هذه الظاهرة ليكون هناك تصدى كبير لها.





وتابعت النائبة هالة أبو السعد: كل البنية التحتية التى نقوم بعملها فى وقت قياسى لن تكون واضحة بشكل ملموس لدى المجتمع ككل طالما ظلت هناك زيادة متفاقمة فى التعداد السكانى، حيث أننا نزيد سنويا أكثر من 2 ونصف مليون وهذا يعد تعداد سكانى لبعض الدول الأخرى، متابعة: كى نشعر بالنمو الاقتصادى لابد أن يكون هناك استراتيجية واضحة للزيادة السكانية.







