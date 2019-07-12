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مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب كلب

قضايا وحوادث

مشاجرة
ارشيفية

متابعات- مصطفى صابر

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كلب

المنبا

اندلاع مشاجرة

شهدت قرية المسيد التابعة لمركز العدوة شمال المنيا، معركة بالأعيرة النارية بين عائلتين بسبب خلافات على كلب غير مرخص عقر طفل، مما تسبب في حرق منزل وإصابة شخص، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 5 متهمين في الأحداث والأسلحة المستخدمة وإحالتهم للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمه التحقيقات.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بحدوث معركة بالأعيرة النارية داخل قرية المسيد بمركز العدوة، انتقل الرائد أحمد درويش، رئيس مباحث المركز، والرائد أحمد سامي، معاون أول المباحث إلى القرية، وتبين حدوث مشاجرة تطورت إلى معركة بين «محمد. ج. ع – 25 سنة»، وأشقائه «عبدالحليم – 25 سنه»، و«على – 23 سنه» و«شعبان – 19 سنة»، وطرف ثاني «جمعه. ع. ا – 40 سنه»، واثنين آخرين بسبب قيام أحد أفراد الطرف الثاني بتربية كلب غير مرخص تسبب في إصابة طفل أحد أبناء الطرف الأول، تطور إلى معركة أطلق خلالها أعيره نارية خرطوش، مما تسبب في إصابة الأول من الطرف الثاني، وحرق منزل.

تم القبض على المتهمين في الأحداث والأسلحة النارية الخرطوش المستخدمة وتحرر محضر بالواقعة.

وقرر طارق مدحت مدير نيابة مركز العدوة حبس 4 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات وسؤال المصاب، وتكليف البحث الجنائي باستكمال التحريات.


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