» إنقاذ مهاجرين مصريين قبالة السواحل الليبية

أعلنت قوات خفر السواحل الليبية، إنقاذ 23 مهاجرًا غير نظامي؛ بينهم امرأتان كانوا على متن قارب متجه إلى أوروبا، قبالة سواحل البلاد.

وقال حرس السواحل وأمن الموانئ التابع للبحرية الليبية، في بيان على صفحته بموقع "فيسبوك"، الخميس، إن المهاجرين 18 من ليبيا، و4 من مصر، وسوداني".

وأشار إلى أنه تم انقاذهم، الأربعاء، على بعد 18 ميلًا شمال مجمع مليته الساحلي للنفط والغاز، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف البيان أن المهاجرين تلقوا مساعدات إنسانية وطبية، ثم نُقلوا إلى مخيم للاجئين في مدينة الزاوية شمال غرب البلاد.

وأصبحت ليبيا ممرًا رئيسيًا للمهاجرين واللاجئين الأفارقة الذين يفرون إلى أوروبا هربًا من الصراعات والأوضاع الاقتصادية المتردية في بلدانهم.

يأتي هذا بالتزامن مع صراع على الشرعية والسلطة في ليبيا بين قوتين سياسيتين، هما: حكومة "الوفاق الوطني"، المدعومة دوليًا، في العاصمة طرابلس (غرب)، والقوات التي يقودها اللواء متقاعد خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب بطبرق.