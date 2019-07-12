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ممرضة تبتر «عضو ذكري» لطفل

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متابعات- مصطفى صابر

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طفل

النيابة العامة

شبرا الخيمة

عملية طهارة

حبس ممرضة

قرّرت نيابة مركز قليوب, مساء أمس, حبس الممرضة «ك. س»، بأحد المراكز الطبية بشبرا الخيمة، 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة اتهام ولي أمر طفل عمره شهر، لها بالإهمال الطبي الذي تسبب في بتر العضو الذكري لنجله بسبب إجرائها عملية طهارة خاطئة له.

واستمعت النيابة، لأقوال والد الطفل ويدعى «أ. ح»، مهندس، حيث أكد أنه حضر إلى مركز طبي بشبرا الخيمة لتطعيم نجله وبصحبته جارته وأخرى قريبته وبعد الانتهاء من التطعيم أشارتا عليه مرافقتاه بضرورة طهارة الطفل واستغلال فرصة أنه موجود معهما ووافق والده وطلب من العاملين بالمركز أن يطاهر نجله فأشاروا إليه بالممرضة المتهمة التي تعمل ممرضة وهو لا يعرف.

وكشف ولي أمر الطفل، في التحقيقات، أن الممرضة أجرت العملية للطفل داخل غرفة مكتوبة عليها طوارئ وبعد إجراء الختان رأى أنها ربطت العضو الذكري بشكل مبالغ فيه، ولكنها طمأنته وطلبت منه 150 جنيهًا ودفعها دون إيصال وانصرف.

وأضاف الأب، في التحقيقات، أنه لاحظ تألم نجله الشديد واتصل تليفونيا بالممرضة، فطلبت منه الحضور للمركز للغيار على الجرح وبالفعل حضر ووجد أن أعضاء نجله التناسلية متورمة فأشارت إليه أنها أعطته علاجًا لعلاج التورم وذلك داخل غرفة للتطعيمات بالمركز الطبي واستمر الطفل يتألم لأكثر من 10 أيام واستمر يذهب إلى الأطباء إلى أن وصل إلى مستشفى معهد ناصر وأشار إليه الأطباء أنه بحالة سيئة ويحتاج إلى بتر العضو الذكري لانسداد مجرى البول.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بورود بلاغ للعميد هيثم حجاج، مأمور مركز قليوب، من «ا. ح»، 39 عاما، يقطن بمنطقة منطى بشبرا الخيمة بأنه أجرى لنجله «م» البالغ من العمر شهرًا، أثناء إعطائه تطعيمه الشهرى، عملية طهارة داخل أحد المراكز الطبية.

وفوجئ المواطن بأن من قام بالعملية ممرضة وأجرتها بطريقة خاطئة مما تسبب للطفل في مضاعفات وظهرت مكان الجرح رغوة وانسداد بمجرى البول وذهبت أسرة الطفل إلى مستشفى معهد ناصر وأوضح الأطباء أن المشكلة فيمن أجرى له الطهارة وأن هناك غرغرينة وتم بتر عضو الطفل الذكري لإنقاذ حياته.


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