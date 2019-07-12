  • الجمعة 12 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر07:35 م
بحث متقدم
المواجهات في غزة

إصابة 55 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة

السعادة

رسميًا.. الحكومة تعلق على إنشاء وزارة جديدة للسعادة

أرشيفية

سر إيقاف مزاد لبيع تماثيل الرئيس جمال عبد الناصر

الجزائر

مظاهرات حاشدة بالجزائر في الجمعة الـ21 للحراك الشعبي

ياسر برهامي

«برهامي» يفجر مفاجآت مدوية عن علاقة الإخوان بالسلفيين

أرشيفية

"التعليم": نسبة النجاح في الثانوية العامة مرتفعة واعتماد النتيجة غدا

أحذية مكتوب عليها "لا إله إلا الله"

أحذية إسرائيلية مكتوب عليها "الشهادتين"

الإخوان المسلمين

الكويت تعتقل مصريين بتهمة الانتماء لـ«الإخوان»

الأرصاد

«الأرصاد»: تحسن ملحوظ في درجات الحرارة غدًا

كوبرا عملاقة تهاجم محطة قطارات ملوى

كوبرا على شاطئ جمصة تغدر بصديقها وتنهي حياته

بالفيديو.. غضب فلسطيني بسبب..

أحذية إسرائيلية مكتوب عليها "الشهادتين"

آخر الأخبار

أحذية مكتوب عليها "لا إله إلا الله"
أحذية مكتوب عليها "لا إله إلا الله"

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

«فتة وكانز».. رحمة ونور على الأموات

#

قوة إسرائيلية خاصة تختطف فلسطينيا جنوبي الضفة

#

ضبط «صاحب مطبعة» لتزويره محررات رسمية

الكيان الصهيوني

الشهادتين

غضب فلسطيني

أحذية اسرائيلية

أظهر مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إحراق الشباب الفلسطينيون أحذية مكتوب عليها "لا إله إلا الله" أمام أحد المحلات التجارية في مدينة بات يام جنوبي يافا المحتلة.

ودعا مصور الفيديو كل الشباب المسلم في الداخل المحتل إلى شراء هذه الأحذية وإحراقها، مختتمًا بالقول "حسبي الله ونعم الوكيل".

وأرسل عضو الكنيست منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية)، رسائل لكل من وزير المواصلات في إسرائيل المسؤول عن سلطة المعابر والموانئ، ولوزير المالية المسؤول عن سلطة الضرائب، ولوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، ولرئيس الغرف التجارية في إسرائيل، يطالبهم فيها بالعمل فورا على إيقاف استيراد وتسويق وبيع الأحذية التي كتبت عليها الشهادتان في عدة مجمعات ومحال تجارية في إسرائيل، والعمل على جمع ما تم توزيعه وحرقها.

ووفقا لوسائل الإعلام فإن رسالة النائب عباس تضمنت أنه “يتم في هذه الأيام بيع أحذية مكتوبة عليها باللغة العربية الشهادتان “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، إضافة إلى رمز المملكة العربية السعودية KSA ورمز بطولة العالم لكرة القدم عام 2018”.

وكان في عام 2015 الماضي، انتشرت أحذية مكتوب عليها (لا إله إلا الله محمد رسول الله) في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار حفيظة السلطات هناك وأمرت بحسبها فورا من الأسواق.

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» صراع الصفقات.. برشلونه يضم موهبتي اليابان وإنجلترا
» الأزهر يعزي باكستان في ضحايا تصادم القطارين
» قريبًا.. "كهربا" يوقع لهذا النادى
» توقيف مطرب شهير بتهمة استغلال الأطفال في أعمال إباحية
» العثور علي طفل مشنوق داخل دورة مياه مسجد بالبحيرة
» «الإفتاء» توضح حكم دفن الميت بين الظهر والعصر
» مقتل 8 مدنيين في غارات للنظام السوري على إدلب
» رسميًا.. "جريزمان" برشلوني لمدة خمس سنوات
» إنقاذ مهاجرين مصريين قبالة السواحل الليبية
» وفد أمني مصري يصل قطاع غزة
» ممرضة تبتر «عضو ذكري» لطفل

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عشاء

    08:36 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة