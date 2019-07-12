أحذية إسرائيلية مكتوب عليها "الشهادتين"

أظهر مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إحراق الشباب الفلسطينيون أحذية مكتوب عليها "لا إله إلا الله" أمام أحد المحلات التجارية في مدينة بات يام جنوبي يافا المحتلة.

ودعا مصور الفيديو كل الشباب المسلم في الداخل المحتل إلى شراء هذه الأحذية وإحراقها، مختتمًا بالقول "حسبي الله ونعم الوكيل".

وأرسل عضو الكنيست منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية)، رسائل لكل من وزير المواصلات في إسرائيل المسؤول عن سلطة المعابر والموانئ، ولوزير المالية المسؤول عن سلطة الضرائب، ولوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، ولرئيس الغرف التجارية في إسرائيل، يطالبهم فيها بالعمل فورا على إيقاف استيراد وتسويق وبيع الأحذية التي كتبت عليها الشهادتان في عدة مجمعات ومحال تجارية في إسرائيل، والعمل على جمع ما تم توزيعه وحرقها.

ووفقا لوسائل الإعلام فإن رسالة النائب عباس تضمنت أنه “يتم في هذه الأيام بيع أحذية مكتوبة عليها باللغة العربية الشهادتان “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، إضافة إلى رمز المملكة العربية السعودية KSA ورمز بطولة العالم لكرة القدم عام 2018”.

وكان في عام 2015 الماضي، انتشرت أحذية مكتوب عليها (لا إله إلا الله محمد رسول الله) في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار حفيظة السلطات هناك وأمرت بحسبها فورا من الأسواق.

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