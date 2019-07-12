صادرات مصر لأكبر 5 أسواق عالمية تتخطى الـ3 مليارات دولار

12 يوليه 2019 - 05:25 م

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية لأكبر 5 أسواق عالمية تخطت الـ3 مليارات دولار خلال الأربعة الأشهر الأولي من عام 2019، مقابل 2.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة قاربت الـ100 مليون دولار خلال عام واحد فقط، وتمثلت تلك الدول في أمريكا، أسبانيا، إيطاليا، تركيا، والسعودية.

وتمثلت أهم الصادرات المصرية لأكبر دول العالم في الوقود بقيمة 548.3 مليون دولار، يليه الملابس بقيمة 227.7 مليون دولار، ثم خضر وفواكه بـ222.6 مليون دولار، وأسمدة بـ195.8 مليون دولار.



وجاءت أمريكا في صدارة تلك الدول والتي ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إليها لـ704.1 مليون دولار خلال الأربعة الأشهر الأولي من عام 2019 مقابل 519 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة قدرها 185 مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 35.7%.



وتمثلت أهم الصادرات المصرية إليها في: وقود بقيمة 132 مليون دولار، ملابس بقيمة 301.8 مليون دولار، أسمدة 40.2 مليون دولار.









