» مقتل 8 مدنيين في غارات للنظام السوري على إدلب

قتل 8 مدنيين وأصيب 35 آخرين بجروح، اليوم الجمعة، في هجمات لقوات النظام على مدينة إدلب ومنطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وذكرت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، أن طائرات حربية تابعة للنظام، شنت صباح اليوم على مدينتي خان شيخون، ومعرة النعمان، وعلى مركز مدينة إدلب.

وأكدت، أن الغارات أسفرت عن مقتل 8 مدنيين وإصابة 35 آخرين بجروح، وفق التقديرات الأولية.

وأوضحت أن طواقم الدفاع المدني تواصل إسعاف المصابين، معربة عن خشيتها من ارتفاع عدد القتلى.

وفي معرة النعمان، استهدف الطيران الحربي لقوات النظام، مخبزا، ما أدى إلى خروج الفرن عن الخدمة، وفقًا لـ"الأناضول".

ومنذ 25 أبريل الماضي، يشن النظام السوري وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد"، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة، بالتزامن مع عملية برية.

ومنتصف سبتمبر 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.

ويقطن المنطقة حاليا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في تقرير حديث: إن 487 مدنيا قتلوا في قصف النظام وحلفائه على منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة بين 26 أبريل، و23 يونيو الماضيين.