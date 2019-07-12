"التعليم": نسبة النجاح في الثانوية العامة مرتفعة واعتماد النتيجة غدا

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حسن علام- متابعات

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وزير التعليم

النتيجة

الثانوي العامة

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019، حيث أكد خلال تصريحات صحفية، أنه سيتم اعتماد النتيجة غدا السبت، الموافق 13 يوليو 2019.

من جانبه، أكد خالد عبدالحكم، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، أنه سيتم تحديد الأوائل على قطاعات الكنترولات الأربعة، اليوم، ليتم اعتمادها غدا، وإعلانها في مؤتمر صحفي يوم الأحد.  

وأضاف عبدالحكم، أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة هذا العام مرتفعة، مشيرا إلى أنه تم توفير الظروف المناسبة لمقدري الدرجات، بحيث يقومون بأداء مهمتهم بدقة ونزاهة وبلا أي أخطاء أو مجاملات، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملا دون زيادة أو نقصان.


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