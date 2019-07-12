» رسميًا.. "جريزمان" برشلوني لمدة خمس سنوات

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اتليتكو مدريد

أعلن نادى برشلونة الإسبانى، اليوم الجمعة، تعاقده رسمياً مع أنطوان جريزمان، مهاجم منتخب فرنسا ونادى أتلتيكو مدريد الإسبانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الموقع الرسمي لنادي برشلونة، أن أنطوان جريزمان سيرتدى قميص الفريق الكتالونى حتى عام 2024، بعدما تم دفع 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في العقد المبرم بين المهاجم الفرنسى ونادى أتلتيكو مدريد.

وأضاف، أن عقد أنطوان جريزمان مع برشلونة يتضمن شرطاً جزائياً يصل لـ800 مليون يورو.

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