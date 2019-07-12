  • الجمعة 12 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر07:33 م
بحث متقدم
المواجهات في غزة

إصابة 55 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة

السعادة

رسميًا.. الحكومة تعلق على إنشاء وزارة جديدة للسعادة

أرشيفية

سر إيقاف مزاد لبيع تماثيل الرئيس جمال عبد الناصر

الجزائر

مظاهرات حاشدة بالجزائر في الجمعة الـ21 للحراك الشعبي

ياسر برهامي

«برهامي» يفجر مفاجآت مدوية عن علاقة الإخوان بالسلفيين

أرشيفية

"التعليم": نسبة النجاح في الثانوية العامة مرتفعة واعتماد النتيجة غدا

أحذية مكتوب عليها "لا إله إلا الله"

أحذية إسرائيلية مكتوب عليها "الشهادتين"

الإخوان المسلمين

الكويت تعتقل مصريين بتهمة الانتماء لـ«الإخوان»

الأرصاد

«الأرصاد»: تحسن ملحوظ في درجات الحرارة غدًا

كوبرا عملاقة تهاجم محطة قطارات ملوى

كوبرا على شاطئ جمصة تغدر بصديقها وتنهي حياته

الأزهر يعزي باكستان في ضحايا تصادم القطارين

آخر الأخبار

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

مقتل مذيع في قناة تلفزيونية وصديقه في هجوم مسلح

#

قتلى فى تفجير أكبر ضريح صوفى

#

مصرع وإصابة 4 في حادث بصلاح سالم

#

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بأسيوط

ضحايا

الأزهر الشريف

تصادم قطارين

نعى الأزهر وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف؛ ضحايا حادث تصادم قطارين بإقليم البنجاب بباكستان، أمس الخميس، ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.
تقدم الأزهر، بخالص العزاء لباكستان حكومة وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يقي البلاد والعباد من كل مكروه وسوء.

انطلقت اليوم الجمعة، رابع القوافل الدعوية المشتركة بين علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى المعادي بمحافظة القاهرة لأداء خطبة الجمعة تحت عنوان: "الآداب والحقوق العامة للمجتمع وأثرها في رقيه وبناء حضارته".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» صراع الصفقات.. برشلونه يضم موهبتي اليابان وإنجلترا
» الأزهر يعزي باكستان في ضحايا تصادم القطارين
» قريبًا.. "كهربا" يوقع لهذا النادى
» توقيف مطرب شهير بتهمة استغلال الأطفال في أعمال إباحية
» العثور علي طفل مشنوق داخل دورة مياه مسجد بالبحيرة
» «الإفتاء» توضح حكم دفن الميت بين الظهر والعصر
» مقتل 8 مدنيين في غارات للنظام السوري على إدلب
» رسميًا.. "جريزمان" برشلوني لمدة خمس سنوات
» إنقاذ مهاجرين مصريين قبالة السواحل الليبية
» وفد أمني مصري يصل قطاع غزة
» ممرضة تبتر «عضو ذكري» لطفل

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عشاء

    08:36 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة