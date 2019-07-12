» الأزهر يعزي باكستان في ضحايا تصادم القطارين

12 يوليه 2019 - 06:27 م

نعى الأزهر وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف؛ ضحايا حادث تصادم قطارين بإقليم البنجاب بباكستان، أمس الخميس، ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.





تقدم الأزهر، بخالص العزاء لباكستان حكومة وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يقي البلاد والعباد من كل مكروه وسوء.





انطلقت اليوم الجمعة، رابع القوافل الدعوية المشتركة بين علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى المعادي بمحافظة القاهرة لأداء خطبة الجمعة تحت عنوان: "الآداب والحقوق العامة للمجتمع وأثرها في رقيه وبناء حضارته".







