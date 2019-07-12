» صراع الصفقات.. برشلونه يضم موهبتي اليابان وإنجلترا

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أعلن نادي كاشيما أنتلرز الياباني اليوم الجمعة أنه توصل لاتفاق مع نظيره برشلونة الإسباني على انتقال المهاجم الصاعد "هيروكي آبي" إلى الفريق الكتالوني.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي إن صاحب الـ20 عامًا سيخضع لفحوصات طبية مع الفريق الكتالوني بالساعات المقبلة قبل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

هيروكي آبي اختير كأفضل لاعب صاعد في الدوري الياباني عام 2018، وخاض أول مباراة دولية له على صعيد الكبار في النسخة الأخيرة من كوبا أمريكا أمام تشيلي.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للتعاقد، لكن تقارير صحفية ذكرت أن برشلونة سيدفع نحو مليوني يورو من أجل اقتناص خدمات اللاعب.

كما نجح الفريق الكتالوني في التعاقد مع موهبة نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي الشاب لوي باري من أجل تدعيم فريق الشباب.

وبحسب موقع ميل أونلاين الرياضي، فإن النادي الكتالوني قد وقع مع صاحب الـ16 عامًا متفوقًا على باريس ?سان جيرمان? في صراعه.

وكان الإنجليزي الشاب قد توصل لاتفاق مبدئي مع باريس، حيث سافر لفرنسا واجتاز الفحوصات الطبية بالفعل، إلا أن غييرمو آمور قد تواصل مع اللاعب واقنعه بمشروع النادي، حيث سيوقع على عقد طويل الأمد مع البلوجرانا.

يذكر أن باري صاحب الـ16 عاما سيلعب في برشلونة تحت 19 عاما، وقد سجل مع منتخب بلاده 19 هدفا في 18 مباراة.


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