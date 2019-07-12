غدا..وزير الأوقاف ونقيب الصحفيين يفتتحان دورة "تجديد الخطاب الديني"

12 يوليه 2019 - 06:48 م

يفتتح وزير الأوقاف، ونقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان، ووكيل أول النقابة جمال عبد الرحيم، فعاليات دورة تدريبة بعنوان: "قضايا تجديد الخطاب الديني والقواعد المهنية في تحرير الخبر الديني"، غدا السبت لمحرري الشأن الديني بالصحف والمواقع والمجلات الدينية.

تعقد الدورة لمدة 5 أيام تنفذ منها 3 أيام بمقر أكاديمية الأوقاف، وتتناول قضايا تجديد الخطاب الديني، ويحاضر فيها علماء من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، ويومان بنقابة الصحفيين تتناول القواعد المهنية في تحرير الخطاب الديني، ويحاضر فيها خبراء متخصصون وإعلاميون كبار في هذا المجال ترشحهم نقابة الصحفيين، وسيحصل الناجحون في الدورة على شهادة مشتركة من وزارة الأوقاف ونقابة الصحفيين.