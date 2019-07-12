إصابة 55 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة

أصيب 55 متظاهرا فلسطينيا، اليوم الجمعة، بينهم 33 بالرصاص الحي، جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في فعاليات مسيرات "العودة" السلمية، شرقي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها: "أصيب 55 مواطنا بينهم 33 بالرصاص الحي، من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرقي القطاع، ولم توضح الوزارة طبيعة بقية الإصابات"، وفق وكالة "الأناضول".

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية، التي انطلقت نهاية مارس 2018 بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.