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للرجال.. دراسة تكشف أكثر فصائل الدم جاذبية للنساء

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أرشيفية
أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

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تنقسم فئات الدم إلى أربعة أنواع رئيسية هي A وB وAB وO ، وكل نوع من أنواع الدم هذه له أنواع فرعية، ومن المهم معرفة فصيلة دمك لأنها يمكن أن تساعدك سواء إذا احتجت لدم أو تبرعت بالدم، بالإضافة إلى ذلك وجد أن فصيلة دمك يمكن أن تخبر الكثير عن صاحبها.

وشارك ثلاثة آلاف متطوع من الذكور في اختبارات أجراها علماء ألمان لتحديد أكثر فصائل الدم جاذبية للنساء وفقا للعلماء الألمانيين.

وتتبعت الاختبارات عدة أنماط، وجاءت النتائج لصالح فصيلة الدم الأولى "O " هم الأكثر جاذبية وعادة ما يكون لديهم أكثر شركاء.

وأظهرت الدراسة إلى أن الرجال الحاملين لفصيلة الدم الثانية "A " هم أقل نشاطا ويكونون متأثرين بضبط النفس والمحافظة على العلاقات.

أما أصحاب الرجال الحاملين لفصيلة الدم الثالثة "B "، فبينت الدراسة بانفتاح المشاعر لديهم وغزارة مظاهر الحنان.

أما بخصوص حاملي فصيلة الدم الرابعة "AB " فأشارت الدراسة لكونهم أشخاص لا يحبون تكرار التجارب ويفضلون استخدام ما هو تقليدي.


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