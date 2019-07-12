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استقالة وزير العمل الأمريكي بسبب فضائح جنسية

عرب وعالم

وزير العمل الأمريكي ألكسندر أكوستا
وزير العمل الأمريكي ألكسندر أكوستا

خالد الشرقاوي - وكالات

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قرر وزير العمل الأمريكي، ألكسندر أكوستا، ترك منصبه بعد أن تعرض لانتقادات شديدة لإبرام صفقة قضائية قبل أكثر من عقد مع جيفري إبشتاين، الملياردير المتهم بارتكاب مخالفات جنسية بحق قصر.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، رسميا عن استقالة وزير عمله، في تصريح صحفي أدلى به في البيت الأبيض وأكوستا يقف بجانبه، حيث أبدى بدوره قناعته بصحة قراره ترك منصبه.

ووجد أكوستا نفسه وسط فضيحة مدوية، بعد أن كشفت صحيفة "MiamiHerald "، في نوفمبر الماضي عن صفقة قضائية مع إبشتاين، أشرف عليها أكوستا عام 2008، وكان يتولى حينئذ منصب المدعي العام في ميامي.

وأتاحت تلك الصفقة للملياردير تفادي مواجهة اتهامات فدرالية، وأمضى 13 شهرا فقط وراء القضبان بتهمة التحرش بالقصر ودفع أموال لفتيات قاصرات مقابل خدمات جنسية وبيع خدماتهن لأشخاص آخرين.

وتصاعدت حدة الانتقادات التي تعرض لها أكوستا، بعد اعتقال إبشتاين باتهامات مماثلة في نيويورك، الأسبوع الماضي، وطالب كبار المشرعين الديمقراطيين في الكونجرس، والمرشحون المحتملون في انتخابات الرئاسة المقبلة باستقالة وزير العمل.

من جانبه، دافع ترامب عن وزير عمله وشدد على أنه قام بعمل رائع خلال 2.5 عام من عمله في هذا المنصب، متعهدا في الوقت نفسه بالنظر عن كثب في الصفقة المبرمة عام 2008.


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