هذه خطة ايران لاستخدام الإخوان للخروج من أزمتها

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الإخوان

داعية سلفي

حمودة

أكد الداعية السلفي سامح عبد الحميد حمودة، ان جماعة الإخوان الملسمين، تضع حاليًا خطة لإنقاذ إيران من ورطتها بعد حصارها الاقتصادي الأخير.

وقال الداعية السفي، الجماعة الإرهابية استشعرت خطر العقوبات الأمريكية على إيران، فالحصار الأمريكي الاقتصادي على إيران يمنعها من تمويل الإخوان وحزب الله والحوثيين وحماس، وهناك موجه غضب إسلامي من مذابح إيران لأهل السنة في العراق وسوريا، ومجازر النظام الإيراني لمنطقة الأحواز السنية المحتلة من إيران، ومحاولات إيران لزعزعة الأمن في السعودية والبحرين، وهناك تخوف عالمي من إرهاب إيران إذا امتلكت السلاح النووى.

وأضاف :"فبدأ الإخوان خطة ممنهجة للترويج لإيران لمساندتها في نكبتها، وأراد عبد الشريف التخفيف من الضغط المفروض على نظام الملالي الشيعي؛ وذلك بالتغزل والتزلف لجمهورية ولاية الفقيه، ومحاولة تجميل الوجه القبيح للشيعة الذين يسبون الصحابة، ويلعنون أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم..

وتابع:"الشريف يُبالغ في الكذب حين يُصور الخميني الإرهابي على أنه بطل، فالخميني ابتدع نظام ولاية الفقيه، وهو الذي حول إيران لمصدر للتطرف والعنف وتهديد جيرانها، وتمويل الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان".


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