» لهذا الأمر.. يخنق زوجته حتي الموت في الشيخ زايد

12 يوليه 2019 - 07:44 م

أقدم فرد أمن على قتل زوجته، خنقًا بعد نشوب مشاجرة بينهما، بسبب وجود خلافات زوجية بينهما، بمنطقة الشيخ زايد وتمكنت القوات من القبض على المتهم وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغ للرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، بنشوب مشاجرة ووجود متوفاة بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة الرائد محمد المسلمي معاون مباحث القسم، وتبين نشوب مشاجرة بين فرد أمن وزوجته، بسبب وجود خلافات زوجية بينهما، قام على إثرها بخنقها حتي لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم مروان مشرف وكيل فرقة أكتوبر، من القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.