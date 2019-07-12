أزمة مرتقبة بين «الوفد» والبرلمان بسبب مجلس الشيوخ

12 يوليه 2019 - 07:58 م

طالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن يكون عدد أعضاء مجلس الشيوخ 270 عضوًا منهم 90 عضوًا بالانتخابات الفردية والبقية بالقائمة المغلقة في الفصل التشريعي الأول وذلك منعا لحدوث أزمة سياسية.





جاء ذلك بعد يوم من تقدم النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، بمشروع قانون مقدم من الأغلبية البرلمانية، بشأن مجلس الشيوخ لمجلس النواب، ينص على تكوين المجلس من 240 عضوًا يتم انتخاب 80 نائبًا منهم بالقائمة و80 فرديًا مع أحقية رئيس الجمهورية في تعيين 80 نائبًا.





وأوضح "أبو شقة"، في بيان الجمعة، أن مقترح الحزب يحقق التجانس المطلوب في أي مجلس نيابي، ويثرى الحياة الحزبية، تفعيلاً لنص المادة الخامسة من الدستور، مؤكدًا في الوقت نفسه جاهزية الحزب لخوض أية انتخابات محلية أو برلمانية في أي وقت.



