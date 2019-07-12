"لاسارتي" يرفض رحيل "أحمد الشيخ" عن الأهلي

أكد مصدر مسئول بنادي مصر للمقاصة، فشل محاولات ضم أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلي، سواء باستعارته أو شرائه نهائيًا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال المصدر : "تحدثنا مع الأهلي للحصول على موافقته سواء بإعارة الشيخ أو بيعه نهائيا للنادي الفيومي، إلا أننا تلقينا رداً بالرفض".

وأضاف: "المدير الفني مارتن لاسارتي أبلغ مسئولي الأهلي أنه يرفض من الأساس مبدأ رحيل أحمد الشيخ عن صفوف الفريق الأحمر".

وأتم: "ربما يتغير موقف لاسارتي اتجاه اللاعب في الأيام المقبلة ويسمح له بالرحيل، خاصة وأن الشيخ يسعى للمشاركة في المباريات ولا يُريد الجلوس على الدكة من جديد في الموسم المقبل".