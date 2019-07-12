الأزهر يدشن رواقًا جديدًا للقرآن الكريم

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حسن علام- متابعات

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الجامع الأزهر.

رواق القرآن الكريم

دشن القائمون علي الجامع الأزهر، أمس الخميس، رواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر.
حضر اللقاء  الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام علي الرواق الأزهري، والشيخ هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، والسادة المحفظين الذين تم اختيارهم للتدريس في رواق القرآن الكريم، بعد أن اجتازوا الاختبارات المقررة للعمل في الرواق.

وقال الدكتور عبد المنعم، إن رواق القرآن الكريم يهدف إلي نشر استحفاظ القرآن الكريم بين الفئات المختلفة، وضبط التلاوة، ومساعدة الدارسين في تعلم النطق الصحيح لآيات القران الكريم، وتعليم التجويد وأحكام التلاوة، من خلال تقسيم الرواق إلي متسويات بحسب الحفظ، مما يتيح لكل شخص اختيار المستوى الذي يناسبه.

وأكد فؤاد، أن فضيلة الإمام الأكبر يولي اهتمامًا كبيرًا بنشر الفكر الأزهري واستعادة دور الأزهر المرجعي، وتقوية أواصر التواصل الفكري والدعوي والاجتماعي مع فئات المجتمع كافة، من خلال إحياء الرواق الأزهري، وذلك لمحاربة كافة أشكال التطرف، وعدم ترك الشباب لمن يعبثون بعقولهم وأفكارهم.

واختتم  أن الرواق سيكون ملاذًا للذين يرغبون في حفظ القرآن الكريم وتدبر معانيه ، كما أن الرواق يعد إضافة قوية لتحقيق رؤية الأروقة المتمثلة فى نشر المعرفة والوعي الديني السليم.


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