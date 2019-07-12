» تفاصيل طعن طبيب لوالده بأوسيم

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اوسيم

طبيب بشرى

طعن والدة

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل إصابة مدير معهد على يد نجله بنطاق مركز أوسيم، وتبين تعديه عليه لوجود خلافات أسرية بينهما، كما تبين أن المتهم "مهتز نفسيًا".

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم مجدي موسي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، مفاده بتعدي طبيب بشري يدعى "محمود" على والده "م.ع" مدير معهد بآلة حادة "سكين".

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع الشمال والعقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، وتبين إصابة المجني عليه بطعنتين في البطن، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن حالته الصحية مستقرة.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والمقدم مجدى موسي رئيس مباحث المركز ومعاونيه الرائد وليد كمال والنقيب إبراهيم فاروق من ضبط الابن "المتهم"، وتحرر المحضر اللازم، بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.


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