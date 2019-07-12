غدًا.. بدء اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية

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وكالات

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يبدأ غدًا السبت، مكتب تنسيق القبول بالجامعات، اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية للعام الدراسي 2020/2019، وتشمل جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، جامعة الدلتا التكنولوجية: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، جامعة بني سويف التكنولوجية: الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وبحسب بيان لوزارة التعليم العالي، فإن أماكن الاختبار ستكون كالتالي:

المعهد الفني الصناعي بالمطرية (القاهرة)،كلية التعليم الصناعي بجامعة بني سويف (بني سويف)،المعهد الفني الصناعي بقويسنا (قويسنا محافظة المنوفية)

وتتكون الاختبارات من ثلاثة أجزاء، جزء لقياس مهارات اللغة الإنجليزية، وجزء لقياس مهارات الحاسب الآلي، وجزء للمعلومات العامة في الرياضيات، وتبلغ مدة الاختبار ساعة ونصف، ويبلغ عدد الأسئلة 50 سؤالا اختياريا من بين متعدد ويشترط للنجاح الحصول على نسبة60?? من الدرجة النهائية.

وتقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة بنسبة 20?? من إجمالي عدد المقبولين، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها، و نظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجي المعاهد المتوسطة بنسبة80?? من إجمالي عدد المقبولين للعام الدراسي 2019/2018.

وتشمل البرامج الدراسية المتاحة بكل كلية البرامج التالية:

أولا: كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بجامعة القاهرة الجديدة في برامج (تكنولوجيا المعلومات، الطاقة الجديدة والمتجددة، الأوتوترونكس، الميكاترونكس).

ثانيا: كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بجامعة الدلتا في برامج (تكنولوجيا المعلومات، الأوتوترونكس، الميكاترونكس).

ثالثا:الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة بجامعه بني سويف في برامج (تكنولوجيا المعلومات، و الميكاترونكس).

جدير بالذكر أن مدة الدراسة بهذه الكليات تمتد لأربع سنوات (2+2) وتتيح للطالب بعد أول عامين الحصول علي دبلوم مهني فوق المتوسط، والخروج لسوق العمل، أو استكمال العامين للحصول علي درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا.


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