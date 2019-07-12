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"زيدان" يغدر معسكر ريال مدريد بشكل مفاجئ

الرياضة

النجم الدولي السابق ومدرب ريال مدريد الإسباني الحالي زين الدين زيدان
النجم الدولي السابق ومدرب ريال مدريد الإسباني الحالي زين الدين زيدان

أحمد سالم

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زين الدين زيدان

معسكر كندا

غادر زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد مقر إقامة معسكر فريقه المقام حاليًا في كندا لأسباب شخصية.

وأصدر ريال مدريد بيانًا اليوم أشار من خلاله إلى أن "زين الدين زيدان غادر معسكر الفريق في مونتريال لأسباب شخصية".

وأضاف البيان، أنه "حتى يعود للعمل من جديد، سيقود ديفيد بيتوني – مدرب المساعد – تدريبات الفريق".

ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن زيدان غادر المعسكر ليعود إلى إسبانيا بسبب ظروف شخصية.

كما تحدثت صحيفة AS مع مصادر مسؤولة داخل ريال مدريد، لتشير إلى أن "زيدان لن يستمر طويلا في إسبانيا وسيعود في أقرب وقت إلى معسكر الفريق".

يشار إلى أن زيدان سيكون حاضرًا بشكل طبيعي في لقاء ريال مدريد الودي أمام بايرن ميونيخ في الـ 20 من الشهر الحالي، وفقا لـAS .


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