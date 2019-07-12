» مصرع وإصابة 5 بينهم طبيب في حادث سير

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اصابة 4 اشخاص

مصرع طبيب

لقى طبيب مصرعه وأصيب 4 آخرين  فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأخري ميكروباص على طريق "أجا القاهرة".

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلي مأمور مركز شرطة أجا بوقوع حادث تصادم علي طريق ميت غمر ووجود وفاة ومصابين.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي رقم " د ب ك 3462 "وأخرى ميكروباص رقم " دع ا 8923 " فى اتجاه القاهرة .

وادى الحادث الى وفاة الدكتور شريف محمد عبد الكريم 26 عامًا ومقيم بمنطقة توريل الجديدة بالمنصورة، وإصابة كل من وليد ف. ع 50 عامًا رئيس قسم الجوازات بطابا و أحمد س. ع.، 40 عامًا ، عقيد شرطة وعبد الرحمن م. م 32 عامًا مقيم بقرية قرموط البهو بمركز أجا وخالد م. ع.، 24 عامًا و مقيم توريل الجديدة بالمنصورة .

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أجا المركزي، وخرج 3 مصابين لتحسن حالتهم وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى على ذمة تصرفات النيابة.


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