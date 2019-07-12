رسالة مؤثرة من "ريهام سعيد" لزوجها

12 يوليه 2019 - 09:05 م

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، صورة لزوجها المحاسب مدحت عفيفى، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور "إنستجرام" تهنئه فيها بعيد ميلاده.

وعلقت ريهام على الصورة قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبى وبشكرك على كل الدعم اللي بتقدمه لى ربنا يخليك ليا".

جدير بالذكر أن المحاسب مدحت عفيفى هو الزوج الرابع لريهام حسبما صرحت من قبل وقد تزوجته ريهام منذ أربع سنوات وأنجبت منه نجلها طارق.

وكشفت الإعلامية ريهام سعيد، عن مرضها، قائلة إنها أصيبت ببكتيريا فى غضاريف الأنف، وقد أزالت كل غضاريف وعظم الأنف وتم بناء أنف جديدة من غضاريف الأذن، وتخضع حاليًا لعلاج مكثف ومن المقرر ان تسافر غدًا لمتابعة حالتها فى الخارج.