نجاة فنانة شهيرة من حادث مروع

12 يوليه 2019 - 09:12 م

تعرضت الفنانة الشابة هنادي مهنا، لحادث سير مساء اليوم الجمعة أدى إلى تهشم الجزء الأمامي من سيارتها بالكامل ولكنها لم تصب بأي إصابات جراء الحادث.





ونشر الموسيقار هاني مهنا، والد الفنانة الشابة سيارة ابنته «هنادي» بعد نجاتها من الحادث، موجهًا لها رسالة قائلًا: «حمدلله على السلامة».





وكانت هنادي مهنى لفتت أنظار الجمهور لها في الموسم الرمضاني الماضي 2019، بمشاركتها في مسلسل «زلزال» للفنان محمد رمضان، والتي لعبت فيه شخصية «أمل» تلك الفتاة التي أحبها بطل المسلسل.







