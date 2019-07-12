الدولار يفقد 8 قروش خلال 12 يومًا ليسجل هذا الرقم

خالد الشرقاوي - متابعات
تراجعت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري بقيمة 8 قروش منذ بداية شهر يوليو الجاري، ليسجل 16.56 جنيه للشراء اليوم الجمعة، مقابل 16.64 جنيه للشراء بالبنك المركزي المصري في أول يوليو.
وجاء سعر الدولار في البنوك كالتالي:
البنك سعر الشراء سعر البيع
البنك المركزي 16.56 جنيه 16.66 جنيه
الأهلي المصري 16.57 جنيه 16.67 جنيه
بنك مصر 16.57 جنيه 16.67 جنيه
القاهرة 16.57 جنيه 16.67 جنيه
أبو ظبي الإسلامي 16.59 جنيه 16.68 جنيه
التجاري الدولي cib 16.55 جنيه 16.65 جنيه
الإسكندرية 16.55 جنيه 16.65 جنيه
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