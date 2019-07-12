رؤوف خليف لـ«المصريون»: «أجيري» مدرب فاشل و«شحاتة» لا يصلح لقيادة الفراعنة

صلاح» من أفضل 4 لاعبين بالعالم .. وأنصح «ساسي» بالرحيل إلى أوروبا.. وأتمنى مواجهة عربية في نهائي أمم إفريقيا



يمتلك كاريزما كبيرة بين الجماهير العربية وخاصة المصرية، وله العديد من المصطلحات التي يتفرد بها دونا عن باقي المعلقين، يثير الجدل بتعليقاته اللاذعة القوية مثلما حدث في نهائي أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي في العام الماضي، ولكن لا أحد يختلف على قيمته إنه المعلق التونسي روؤف خليف.

محرر «المصريون» كان له هذا الحوار على هامش مباراة نسور قرطاج أمام مدغشقر في ربع نهائي «كان 2019».







في البداية ما راأك في تنظيم مصر لبطولة أمم أفريقيا؟

تنظيم خرافي بمعنى الكلمة، وكان هذا المنتظر من مصر، لم أر تنظيما لبطولة أمم أفريقيا ودائما تعطي دروسًا وهي بلد رائع وشعبها شعب رائع ومثقف، لا أحد ينتظر منه الفشل، دائما ناجح ويراهن على النجاح وأعتقد بأن النهائي سيكون أقوى من حفل الإفتتاح، مرة أخرى أهنئكم على هذا التنظيم الرائع والمُبهر التي لم يحدث في تاريخ الكان.

لكن برأيك ما سبب خروج مصر من البطولة؟

- هذه هي كرة القدم، تعطيك مرات وتأخد منك مرة، قد تنسيك كل الأفراح التي عيشتها من قبل، ولكن المشكلة لدى اتحاد الكرة دائما في عدم الاختيار الجيد للجهاز الفني للمنتخب المصري، أجيري مدرب لا يُقنع نهائيا، وليس جديرا بتدريب المنتخب المصري، وليس هو المدرب الذي تنتظر منه بطولة، ليس الشخص الذي تنتظر منه نجاحا نهائيًا، علقت على مباريات للمكسيك من قبل لم يقنع ولم يقدم شيئا يذكر.

وماذا عن خروج المغرب؟

تحدثت بأن المغرب قتلت نفسها في الكان، ولكن هذه هي كرة القدم، ننظر لمستوى المغرب في المجموعات الجميع قال بأنها ستصل للنهائي، ولكن خرجت أمام بنين، وهو ليس بالمنتخب المُرعب، ولكن أطاح بمنتخب كبير.

من تراه الأنسب لتدريب المنتخب المصري؟

-أرى الفرنسي هيرفي رينارد أنسب للمنتخب المصري ملال الفترة المقبلة، مدرب قدير حاصل على أمم أفريقيا مرتين، وسينجح مع المنتخب المصري لأنه سيمتلك عناصر جيدة، وسيجيد التعامل معها، وقادر على قيادة مصر لمنصات التتويج.

لكن ما رأيك في اقتراح تعيين مدرب وطني لمصر؟

- بالنسبة للمعلم حسن شحاتة فهو صنع تاريخ لمصر بكل تأكيد لا أحد يختلف على ذلك، لكن الآن صعب أن يقود المنتخب المصري.





وما رأيك في حسام حسن؟

حسام حسن في حال ابتعاده عن الانفعالات وإهانة اللاعبين سيكون جديرًا بتدريب مصر، المشكلة الوحيدة لديه انفعالاته، يعطي انطباعا سيئا ويلعب دورا سيئا في مسيرة العميد التدريبية، ولن يقبل أي لاعب في منتخب مصر إهانته نهائيًا، لأنهم يلعبون في دوريات كبرى، ولكن حسام البدري المدرب الذي يفوز بدوري أبطال أفريقيا قادر بكل تأكيد على قيادة مصر لأنه يعرف كل خبايا القارة ونجوم القارة، وفي حال إعطائه الثقة سينجح مع المنتخب المصري، لابد أن يكون مدرب مصري في تصفيات كأس العالم، في حال استقر اتحاد الكرة على تواجد مدرب مصري.

وماذا عن محمد صلاح؟

- صلاح واحد من أفضل 4 لاعبين في العالم، لكنه لن يصنع تاريخا لوحده نهائيًا، يحتاج للمساعدة، داخل الملعب.

ما رأيك في تجربة فرجاني ساسي مع الزمالك؟

- تجربة ساسي مع الزمالك رائعة للغاية، وأفادت المنتخب التونسي بمساندة الجماهير العاشقة للزمالك لنسور قرطاج في مباريات الكان، وساسي إضافة رائعة لأي ناد بأفريقيا أو خارجها، وياسعده من يفوز بخدمات ساسي، وجماهير الزمالك تعلم ذلك، وإن شاء الله تكون له تجربه أوروبية، وأتمنى له ذلك.

لابد أن نتحدث معك عن حظوظ تونس بالفوز باللقب؟

- تونس مؤهلة للفوز باللقب بعدما تخطت الصعاب، لا بد أن تلعب على اللقب وليس الأداء المشرف فقط، وأتمنى أن يكون النهائي عربيا خالصا بين تونس والجزائر.



