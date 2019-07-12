معركة جديدة بين الإخوان والسلفيين.. تفاصيل

12 يوليه 2019 - 10:00 م

شن إبراهيم الزعفراني، القيادي الإخواني المستقيل هجوما عنيفا على ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفي بعد هجوم الأخير على الإخوان في مقالاته الأخيرة.

وقال الزعفراني في بيان إن برهامي لم يكن من الرعيل الأول للفكرة السلفية في الإسكندرية:" أحكى الحكاية من البداية للنهاية د.ياسر ليس أحد أفراد الصف الأول الذى حمل راية الفكرة السلفية التي نشأت في الإسكندرية فى مواجهة الأفكار التكفيرية أوائل سبعينيات القرن الماضي وكان الإخوان في السجون، كان على رأس هذه المجموعة التى حملت الفكرة السلفية بالإسكندرية بقيادة حامد الدفراوى ومعه الاخوة خالد داود ، محمد اسماعيل ، سعيد عبد العظيم ، وأبو الطاهر و ابو يحي ( اتذكر كنيتهما ولا اتذكر اسمهما الآن ) وشخصيات مثل الاخ قطب"

وأضاف :" ثم التحقت أنا ومعى الاخ احمد فريد ومجموعتنا بهم لنصبح النواة للجماعة الإسلامية داخل جامعة الاسكندرية ، كانت دعوتنا (سلفية جهادية ) سلفية : بمعنى مقاومة الفكر التكفيرى الذى كان سائدا فى هذا الوقت ، وجهادية : بمعنى وجوب العمل لامتلاك قوة تقف فى وجه المحتلين لبلادنا بالوكالة ، والذين يستبعدون الدين من مجال الحياة العامة السياسية والاقتصادية والتشريعية والاجتماعية" .

وتابع :"كنا فكرة أخرى غير الفكرة الوهابية وامتداداتها فى مصر ممثلة فى جماعة أنصار السنة ، ولم نكن نعتبر أنفسنا إمتدادا لهم ،وبمعنى آخر كنا نحمل فكرة هجين مابين الفكرة الوهابية والفكرة الجهادية والفكرة الإخوانية .

واكد الزعفراني أنه يوضح من خلال بيانه الحقيقة فقط:" انااكتب لأصحح معلومات عشتها ، ولا أكتب مقالى لأوسع الهوة وأشعل البغضاء ، أولتنشغل المكونات الاسلامية أو الوطنية فيما بينها بمعارك جانبية بعيدا عن المصيبة الكبرى التى جسمت على صدر الوطن المسكين" .

ودعا الزعفراني، التيارات الاسلامية بالصدق مع النفس:" أتمنى أن يعترف الإخوان بأنهم تهوروا ودخلوا معركة غير محسوبة العواقب ، وان يعترف من راهنوا على الإخوان أن حساباتهم كانت خاطئة ،وان تعترف الدعوة السلفية وحزب النور أن ضغوط الاجهزة الأمنية كانت أكبر من طاقتهم وتحملهم ، وهذا ما وصل بهم إلى ماهم فيه الآن". .