الصحة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لوقف استهداف "الأطفال"

12 يوليه 2019 - 11:10 م

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، إنها راسلت منظمات دولية، بخصوص استهداف الجيش الإسرائيلي طفلا بالرصاص الحي، شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وأشارت وزيرة الصحة مي الكيلة، في بيان لها، وصل وكالة الأناضول نسخة عنه، إلى أن "جريمة إطلاق النار على الطفل عبد الرحمن ياسر اشتيوي، في بلدة كفر قدوم، لن تكون الأخيرة إذا استمر الصمت الدولي".

وأضافت إن "الصحة" راسلت المنظمات الدولية "لاطلاعها على هذه الجريمة، ودفعها لاتخاذ موقف رافض لها ولإجبار إسرائيل للخضوع والالتزام بالقانون الدولي".

وأصيب الطفل اشتيوي (12 عاما)، في وقت سابق الجمعة، بالرصاص الحي في الرأس، خلال مواجهات اندلعت في قرية كفر قدوم، غربي نابلس.

وبحسب وزارة الصحة، نقل اشتيوي للعلاج في مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، في حالة شديدة الخطورة، وفق بيان مقتضب.

وفي قطاع غزة، أصيب مساء الجمعة، 55 متظاهرا فلسطينيا، بينهم 33 بالرصاص الحي، خلال اعتداء الجيش الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة، شرقي قطاع غزة، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة.