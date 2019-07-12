الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس في مصر: صناعة هندية

12 يوليه 2019 - 10:30 م

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل، بهيئة الأرصاد الجوية، إن منخفض الهند الموسمي يؤثر على الطقس في مصر خلال فصل الصيف ويتسبب في زيادة معدل الرطوبة وبالتالي يشعر الجميع معه بزيادة معدل الحرارة.



وأضاف شاهين، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن منخفض الهند الموسمي عبارة عن منخفض جوي يجلب معه كتلة هوائية شديدة الحرارة ويتسبب في رفع درجات الحرارة في شبه الجزيرة العربية والكويت والسعودية والعراق وغيرها من الدول الخليجية لترتفع درجات الحرارة إلى أكثر من 45 درجة مئوية، قائلا: «الحر المصري صناعة هندية».

