» لهذا السبب نشعر بدرجة حرارة مرتفعة عن المعلن عنها

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد، إن هيئة الأرصاد الجوية ملتزمة بقياس درجة الحرارة في الظل طبقا للشروط التي تضعها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة»، على قناة صدى البلد: «عملية قياس درجة الحرارة تتم من خلال وضع كشك خشبي في منطقة زراعية لا تحيط بها مباني، على ارتفاع مترين عن سط الأرض، مع وضع الترمومتر وأجهزة القياس بداخله».
وأوضحت  مدير مركز الاستشعار عن بعد، أن الإحساس بحرارة الجو تكون أعلى من درجة الحرارة المعلن عنها، لوجود عوامل أخرى تتحكم فيها، أهمها نسبة الرطوبة في الجو، وتهوية المكان، ونشاط الرياح.


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