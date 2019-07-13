هزة أرضية يشعر بها سكان المقطم والمعادي

13 يوليه 2019 - 01:00 ص

صرح الدكتور أحمد بدوي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأن محطات الشبكة القومية للزلالزل التابعة للمعهد، والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، سجلت هزة أرضية قوتها 7ر2 درجة على مقياس ريختر، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة و37 دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة.



وصف بدوي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، تلك الهزة بأنها ضعيفة جدا ووقعت دون أى خسائر، مشيرا إلى أن مركزها، الذي سجلته الأجهزة يقع شرق المقطم، ولهذا فقد شعر بها سكان المقطم والمعادى وشمال شرق القاهرة.

