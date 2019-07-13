إعلامي كويتي يكشف مفاجأة مدوية عن خلية الإخوان ببلاده

13 يوليه 2019 - 06:06 ص

كشف الإعلامي الكويتي عبد العزيز اليحيوح مفاجأة كبرى عن الخلية الإخوانية المضبوطة بالكويت .



وقال "اليحيوح" في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب إن السلطات الأمنية في بلاده تمكنت من القبض على 8 أشخاص مصريين ينتمون للإخوان المسلمين قبل قيامهم بعمليات إرهابية .



وأضاف: "السلطات الأمنية لاحظت وجودهم في الكويت بعد وفاة محمد مرسي" .



وأردف: "سيتم ترحيل هؤلاء إلى مصر بعد انتهاء التحقيق معهم .. فالكويت لن تسمح بإيواء الإرهابيين أو أشخاص صدر بحقهم أحكام قضائية".



