» موسيقار شهير: هذا ما حدث لابنتي بعد تحطم سيارتها

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انقضاء الدعوى الجنائية ضد الموسيقار "هاني مهنى" بالتصالح

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هانى مهنى

كشف الموسيقار هاني مهنى تفاصيل الحالة الصحية لابنته بعد تحطم سيارتها إثر حادث مروع.

وقال "مهنى" في تصريحات صحفية: " "ابنتي هنادي بخير والحمد لله ولم تتعرض لأذى أو أصابات اثناء الحادث ومتواجدة حاليا بالمنزل ولم تذهب للمستشفى" حسب "في الفن".

وتابع: "ما حدث هو أن هنادي كانت تقود سيارتها في منطقة دهشور بـ 6 أكتوبر وجاءت سيارة أخرى اصطدمت بها بقوة وانفجرت إطار سيارتها مما أدى لخروجها عن مسارها أعلى الرصيف لتصدم مرة أخرى في أحد أعمدة الإنارة".

ونشرت هنادي صور الحادث والتي توضح تحطم السيارة بشكل كبير من الجزء الأمامي، وعلقت عليها عبر حسابها على Facebook، "الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل".

فيما كتب والدها الموسيقار هاني مهنا بعد نجاتها من الحادث "حمد لله علي سلامة بنتي هنادي".

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